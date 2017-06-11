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Antalya'da ormanı kundaklayan şüpheliyi esnaf yakaladı

Lara plajlarının karşısındaki ormanlık alanda çıkan yangına sebep olan şüpheli, esnaf tarafından yakalandı.

11.06.2017 - 00:42
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Muratpaşa ilçesindeki Lara plajlarının karşısında bulunan ormanlık alandan duman yükseldiğini fark eden çevredeki esnaf, durumu polise bildirdi.

Olay yerine polisten önce giden esnaf, elindeki çakmakla ağaçları yakan şüpheliyi yakalayarak yunus timlerine teslim etti.

Antalya'da ormanı kundaklayan şüpheliyi esnaf yakaladı

KUNDAKÇININ AKLİ DENGESİ BOZUK ÇIKTI

Kenan N. (38) olduğu tespit edilen zanlının sokaklarda yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Şüpheli, polis ekiplerince karakola götürüldü.

Kundaklama sonucu ormanın farklı noktalarında çıkan yangınlar, Antalya Orman İşletme Müdürlüğüne ait iki arazözle söndürüldü.

ESNAF, ORMANA BEKÇİ İSTİYOR

Esnaf Kenan Ay, bölgede her yıl 7-8 yangın çıktığını söyledi.

Dumanı görmelerinin ardından olay yerine geldiklerinde şüpheliyi yakalayarak polise teslim ettiklerini belirten Ay, ormanın korunması için bekçi görevlendirilmesi gerektiğini anlattı.

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