Antalya'da plaj sezonu açıldı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Antalya'da dün il merkezinde hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı 19 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak ölçüldü.

SAHİLLER DOLDU

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, Lara Sahili'ni doldurdu. Güneşli havanın keyfini yaşayanlar, sahilde zaman geçirmeyi tercih etti. Bazı turistler denize girerken kimisi güneşlendi.

Çocuklarıyla deniz kenarını tercih eden Emine Keleş, güzel havanın keyfini yaşayarak çocukları ile eğlendiğini belirtti.

"BALIK BAHANE"

Balık tutmaya çalışan Hüseyin Sağır ise herkesi sahilde mutlu gördüğünü belirterek, “Gördüğünüz gibi herkes sahilde, herkes mutlu. Ben de balık tutarak mutlu olmaya çalışıyorum. Aslında şu an balık yok, balık bahane." dedi.