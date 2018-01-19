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Antalya’da şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Antalya'da, dün öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan ağaçları kökünden söküp tabelaları savuran rüzgarın, etkisini bugün akşama kadar devam ettireceği tahmin ediliyor.

İHA | 19.01.2018 - 08:47..
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Antalya’da, dün öğle kent merkezinin Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ilçelerinde etkili olan rüzgar, 19.00-23.00 aralarında etkisini iyice arttırdı.

Antalya’da şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

AĞAÇLARI SÖKTÜ, TABELALARI SAVURDU

Kuzeybatıdan esen ve saatte 20 kilometreye kadar çıkan şiddetli rüzgar, Tekelioğlu Caddesi ile Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki ağaçları kökünden söküp yola düşürdü, sokak girişindeki sokak tabelaların başka sokaklara kadar savurdu ve reklam panolarındaki reklamları parçaladı.

Ağaçların devrildiği Tekelioğlu Caddesi’nde trafik yaklaşık 1 saat verilemezken, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde ise trafik, polis kontrolünde tek şeritli olarak verildi.

Antalya’da şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

CUMA AKŞAMINA KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Devrilen ağaçlar, bölgeye istenen itfaiye ve belediye ekipleri tarafından ağaç kesme makinesiyle kesilerek yoldan temizlendi. Rüzgar sebebiyle Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Döşemealtı ilçelerinde elektrik kesintileri de yaşandı.
Öte yandan rüzgarın Cuma akşamına kadar etkili olacağı öğrenildi.

Antalya’da şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

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