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Antalya'da susuzluğun konuşulduğu toplantıyı su bastı

Manavgat ilçesinde kuraklık ve susuzluk konusunun konuşulması için bir toplantı düzenlendi.

11.07.2017 - 17:09
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Manavgat Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde Kaymakam Nazmi Günlü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Mustafa Özen, TARSİM Antalya Bölge Müdürü Mustafa Değer ile ilçe ziraat odaları başkanlarının katıldığı Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

KURAKLIK VE SULAMA SORUNU GÜNDEMDİ

Manavgat Irmağı kenarındaki Küçük Şelale Restoran'daki toplantıda konuşan Kaymakam Nazmi Günlü, Antalya'nın hep turizmle anılmasına rağmen tarımda da çok önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Kaymakam Günlü, "Bu toplantı ve görüşülecek konular bizim ilçemiz için de önem arz ediyor." dedi.
Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Mustafa Özen, toplantıda kuraklık, sulama sorunu ve biyolojik mücadelenin gündem olarak daha önce belirlendiğini hatırlattı.

Antalya'da susuzluğun konuşulduğu toplantıyı su bastı

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, geçen günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle ilçedeki tarım ürünlerinin büyük zarar gördüğünü, bu konuyu çözüme kavuşturmak amacıyla TARSİM bölge müdürlüğü ve genel müdürlüklerle görüşmeler yaptıklarını aktardı. Serik Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yavuz, ürünlerin susuzluktan dolayı tarlada kaldığını, toplanamadığını söyledi.

Antalya'da susuzluğun konuşulduğu toplantıyı su bastı

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ, TOPLANTIYI SU BASTI

Toplantı devam ederken Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükseldi. Davetlilere toplantı sonrası yemek için hazırlanan ırmak üzerindeki yemek masaları su altında kaldı. Irmak suları restoranın bahçesine de girerek toplantının yapıldığı masaların bulunduğu yere kadar ulaştı. Toplantı daha sonra tamamlandı.

Antalya'da susuzluğun konuşulduğu toplantıyı su bastı

Antalya'da susuzluğun konuşulduğu toplantıyı su bastı

Antalya'da susuzluğun konuşulduğu toplantıyı su bastı

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