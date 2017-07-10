Antalya'da tatilciler köpük partisiyle serinledi

Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği Antalya'da, işletmeciler tatilcileri serinletmek için birbirinden renkli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

KÖPÜKLERLE DANS ETTİLER

Antalya'nın turistik bölgesi Lara'da düzenlenen Color& Köpük Partisi, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Oba Beach Lara'daki partiye katılmak isteyen yerli ve yabancı yüzlerce tatilci, alana girmek için sıraya girdi. İlk olarak organik boya tozlarını havaya atarak gökyüzünü rengarenk boyayan katılımcılar, ardından köpükler arasında dans etti. Kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan tatilci bembeyaz köpüklerin arasında eğlendi.

BOYA SAVAŞI DA YAPTILAR

Genç kızlar danslarıyla olduğu kadar güzellikleriyle de dikkatleri çekti. Boya savaşı yapan turistler, kırmızı, turuncu ve maviye boyandı. Tatilciler bu görüntüleriyle beyaz köpükler arasında ilginç görüntüler oluşturdu. Bir saate yakın süren köpük partisinde tatilciler köpük dağının arasında kayboldu. Doyasıya eğlenen katılımcılar bu anları ölümsüzleştirmek için öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

Köpük partisinin ardından ise tatilciler su balonu savaşı yaparak eğlenmeye devam etti. Su dolu balonları birbirine atan katılımcılar, keyifli anlar yaşadı.



























