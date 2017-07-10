taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.855
USD
3,6102
EURO
4,1113
ALTIN
140,13
PETR
46,2900

Antalya'da tatilciler köpük partisiyle serinledi

Antalya'da, sahilde tatilcilere yönelik gerçekleştirilen köpük partisi renkli görüntülere sahne oldu.

10.07.2017 - 13:18
  1. Haberler
  2. Yaşam

Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği Antalya'da, işletmeciler tatilcileri serinletmek için birbirinden renkli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

KÖPÜKLERLE DANS ETTİLER

Antalya'nın turistik bölgesi Lara'da düzenlenen Color& Köpük Partisi, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Oba Beach Lara'daki partiye katılmak isteyen yerli ve yabancı yüzlerce tatilci, alana girmek için sıraya girdi. İlk olarak organik boya tozlarını havaya atarak gökyüzünü rengarenk boyayan katılımcılar, ardından köpükler arasında dans etti. Kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan tatilci bembeyaz köpüklerin arasında eğlendi.

Antalya'da tatilciler köpük partisiyle serinledi

BOYA SAVAŞI DA YAPTILAR

Genç kızlar danslarıyla olduğu kadar güzellikleriyle de dikkatleri çekti. Boya savaşı yapan turistler, kırmızı, turuncu ve maviye boyandı. Tatilciler bu görüntüleriyle beyaz köpükler arasında ilginç görüntüler oluşturdu. Bir saate yakın süren köpük partisinde tatilciler köpük dağının arasında kayboldu. Doyasıya eğlenen katılımcılar bu anları ölümsüzleştirmek için öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

Antalya'da tatilciler köpük partisiyle serinledi

Köpük partisinin ardından ise tatilciler su balonu savaşı yaparak eğlenmeye devam etti. Su dolu balonları birbirine atan katılımcılar, keyifli anlar yaşadı.

Antalya'da tatilciler köpük partisiyle serinledi


Antalya'da tatilciler köpük partisiyle serinledi

Antalya'da tatilciler köpük partisiyle serinledi

Antalya'da tatilciler köpük partisiyle serinledi

Antalya'da tatilciler köpük partisiyle serinledi

Antalya'da tatilciler köpük partisiyle serinledi

Antalya'da tatilciler köpük partisiyle serinledi

Antalya'da tatilciler köpük partisiyle serinledi

İlginizi Çekebilir
Kazak güzel Kemer'de kraliçe seçildi
Antalya Kemer'de düzenlenen Miss Kemer International Güzellik Yarışması'nda, Kazakistanlı Aim Isengalieva birinci oldu.
Bakan sünnet çocuklarına makam aracını tahsis etti
Milli Savunma Bakanı Işık, 6 ve 4 yaşındaki sünnet çocuklarına makam aracını tahsis etti. Yunus timleri de araca eşlik etti.
Yüksekovalı çocuklar kendi havuzlarını kendileri yaptı
Hakkari'de aşırı sıcaktan bunalan çocuklar briketlerle kendilerine serinleyip yüzecekleri ve oyun oynayacakları bir havuz inşa etti.
Hurda satarak evini yaptı, 2 çocuğunu okuttu, emekli oldu
Zonguldak'ta yaşayan 15 yıllık terzi, iflas ettikten sonra hurda satarak yaptıklarıyla takdir ediliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

87
Koray Çalışkan gözaltına alındı

Koray Çalışkan gözaltına alındı

281
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

0
Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

153
Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

161
Venezuela'da gösteriler devam ediyor

Venezuela'da gösteriler devam ediyor

35
İntihar eden üsteğmenin annesi: Kızıma kumpas kurdular

İntihar eden üsteğmenin annesi: Kızıma kumpas kurdular

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM