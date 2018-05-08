Antalya'da turistler, su cimnastiğiyle form tutuyor

Kemer'de turizm sezonu hızlı başlarken, Rusya'daki 1 haftalık Zafer Bayramı tatili dolayısıyla birçok tesis tamamen doldu.

Gün boyu havuzda ve plajlarda eğlenen yerli ve yabancı tatilciler, her şey dahil otellerdeki açık büfelerden yararlanırken, oteller ise tatilde kilo almaktan çekinenler için özel aktivitelere hız verdi.

"FORMUMUZU DA KORUMAMIZ LAZIM"

İngiltere'den tatil için ilk defa Türkiye'ye gelen Stephane Mabeamo, "Her şey çok güzel. İlk defa Türkiye'de bulunuyorum. Yemek ve büfe mükemmel ama tabii ki formumuzu da korumamız lazım. Bu yüzden sürekli suda cimnastik yapıyoruz. Formumuzu da bu şekilde koruyoruz" dedi.