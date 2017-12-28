Antalya'da yabancı gelinler Türk kahvesi için yarıştı

Antalya’da düzenlenen “Kırk Yılın Hatırına Yarışsana" adlı Türk kahvesi pişirme yarışmasında 8 yabancı gelin, en iyi Türk kahvesini yapmak için yarıştı.

Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, bununla sınırlı kalmayan gelinler, semazen gösterisi ve sahne şovları da gerçekleştirdi.

Yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için yarıştı GALERİ

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ İSVEÇLİ GELİN OLDU

Jüri olarak, Kaymakam Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, Manavgat Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy yer aldı.

MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı, etkinliklerin sonraki yıllarda da devam edeceğini vurguladı.Yarışmanın birincisi seçilen İsveçli gelin Larsson, "Türk kahvesi çok fantastik, yapımı ve köpüğünü ayarlamak çok zor. Ama yarışmayı kazandığım için mutluyum." dedi. Rus asıllı Valentina Oruç ikinci, Moldova doğumlu Ayşe Demirbaş ise üçüncü oldu.

Yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için yarıştı VİDEO