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Antalya'nın mavi incisi Kleopatra Plajı

Kleopatra'nın altın renkli iri taşlı kumlarına uzandığı, ışıltılı mavi berrak sularında yüzdüğü rivayet edilen Alanya'nın simgelerinden Kleopatra plajı, her yıl 2 milyona yakın turisti ağırlıyor.

AA | 08.04.2018 - 13:02..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Turizm merkezi Antalya'nın Alanya ilçesi, tarihi yarımadasıyla milattan önce ve milattan sonra yaşamış birçok medeniyetin izlerini taşıyor.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin yazlık başkenti de olan Alanya, milattan önce 69-30 yıllarında yaşamış Mısır kraliçesi Kleopatra'dan adını aldığı rivayet edilen plajıyla, bölge turizmine katkı sağlıyor.

2 KİLOMETRELİK ALTIN RENKLİ PLAJ

Şehir merkezinde bulunan plaj, altın renkli kumu, denizinin güzelliği ve sahilinin çekiciliğiyle, ilçeye gelen turistlerin denize girdiği en önemli noktalardan biri. "Deniz kum güneş" üçlemesinin güzel bir örneği olan plajın uzunluğu ise 2 kilometreyi buluyor.

Antalya'nın mavi incisi Kleopatra Plajı

Plaj çevresinde bulunan otellerin üye olduğu Kleopatra Otelciler Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu, Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın denize girdiği rivayet edilen plajın, bugüne kadar milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi.

"AVRUPALI TURİSTLERİN BU PLAJA İLGİSİ DAHA YOĞUN"

Plajın, Mısır Kraliçesi Kelopatra'nın Kale yarımadası çevresinde denize girmesiyle bu adı aldığının rivayet edildiğini kaydeden Şakiroğlu, "Milattan önce 69-30 yılları arasında Romalı Antonios tarafından Sedre Köyü Mısır donanmasının yapılması için Mısır Kraliçesi'ne hediye edildiği rivayet ediliyor. Mısır kraliçesinin de burada sürekli denize girdiği ve kumlarına aşık oluşu rivayetiyle günümüzde önemi artıyor." dedi.

Antalya'nın mavi incisi Kleopatra Plajı

Şakiroğlu, 2 kilometre uzunluktaki plajın, pirinç tanesi büyüklüğündeki kumları ve berrak deniziyle dikkat çektiğini dile getirerek, "Şehir merkezinde denize girilen dünyanın ender yerlerden biri, ayrıca Damlataş Mağaramız da bu bölgede. Yine plaj içerisinde çeşitli aktiviteler yapılıyor. İlçede ilk plaj organizasyonları da burada başladı." diye konuştu.

"İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZİ UMUT EDİYORUZ"

Alanya'nın yılda yaklaşık 3,5 milyon turisti ağırladığı bilgisini veren Şakiroğlu, bu turistlerin yüzde 80'nin de Kleopatra Plajı'ndan denize girdiğini söyledi.

Avrupalı turistlerin bu plaja ilgisinin daha yoğun olduğunu belirten Şakiroğlu, "Orta Avrupa, Almanya, Baltık Cumhuriyetleri, İskandinavlar ve Ruslar ağırlıkta. Geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 20'lik bir artış bekliyoruz. İyi bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'nın mavi incisi Kleopatra Plajı

TATİLCİLER ÜCRETSİZ GÜNEŞLENEBİLİYOR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da Kleopatra'nın, Türkiye'nin en önemli plajlarından biri olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "Dünya genelinde bilinen önemli bir plajımız. Fuarlarda Alanya'daki tanıtımı da bize güç veriyor. Diğer bölgelerdeki kum ince iken bu plajın kumu biraz daha kalın ve vücuda yapışmıyor. Kum üzerinde yatılabiliyor ayrıca işletmelere ait şezlonglar dışında tatilciler kendi imkanlarıyla plajda ücretsiz güneşlenilebiliyor, denize girebiliyor." diye konuştu.

Antalya'nın mavi incisi Kleopatra Plajı

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