Antalya'ya bu yıl 12 milyon kişi uçtu

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, turizmde bu yıl başından itibaren tarihinin en iyi dönemini yaşamaya ve rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Uzun yıllardır mayıs-eylül arasında sıkışan kent turizmi ilk defa bu yıl eylül ve ekim aylarında da geçen yıllardaki temmuz- ağustos aylarındaki rakamları aratmıyor.

Bu yıl Vali Münir Karaloğlu tarafından en az 14 milyon turist hedefi konulan kent, 18 Ekim verilerine göre 12 milyon barajını geçmeyi başardı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak'tan 18 Ekim'e kadar olan süreçte Antalya'ya sadece havayoluyla gelen turist sayısı 12 milyon 100 bin oldu.

Ziyaretçilerin 11 milyon 750 bini Antalya Havalimanı'na inerken, 350 bine yakını da Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na indi.

EKİMDE 1,5 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının 20 derecenin üstünde seyrettiği, golf başta olmak üzere deniz- kum- güneş turizminin yanı sıra doğa turizminin de hareketlendiği Antalya'ya 1-18 Ekim tarihleri arasında gelen turist sayısı da tarihi rekor kırdı. Yaz aylarındaki rakamları andıran ekim ayının 18 gününde kente gelen turist sayısı 1 milyona yaklaştı. Geçen yıllarda eylül sonu itibariyle sezonun sona erdiği ve birçok otelin kapısına kilit vurduğu Antalya'da, şu anki verilere göre sezon 2 ay daha uzadı.

Ekim ayındaki günlük turist ortalaması ise 54 bin kişi oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ekim ayında artış oranı yüzde 38, 9,5 aylık süreçte ise yüzde 28 olarak gerçekleşti. Ekim sonunda en az 1,5 milyon turist bekleniyor.

RUSLARDAN TARİHİ REKOR

Bu yıl turist akınına uğrayan kent en çok Rus ziyaretçi ağırladı. 12 milyon turistin 4,5 milyona yakınını Ruslar oluştururken, ardından ise 2 milyona yakın turist sayısıyla Almanlar geliyor. Ukrayna'dan 700 bine yakın turistin geldiği kent, geçen yıllarda ciddi kayıplar yaşadığı Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç gibi diğer Avrupa ülkelerinden de bu yıl yüzde 50-60 gibi yüksek oranlarda artış kaydetti.





