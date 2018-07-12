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Antalya’ya kavurucu sıcaklar geri geliyor

Turizmin başkenti Antalya, önümüzdeki 3 gün kavurucu sıcaklıkların etkisi altında olacak.

İHA | 12.07.2018 - 10:05..
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Geçtiğimiz hafta etkili olan ve 43 dereceye kadar çıkan sıcak hava, kente geri dönüyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Antalya, hava sıcaklığını 3 gün boyunca mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde geçirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya’nın Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez başta olmak üzere birçok ilçesinde sıcaklık değerleri 40-41 dereceye kadar yükselecek.

Antalya’ya kavurucu sıcaklar geri geliyor

En yüksek sıcaklıkların ise yine 42 derece ile Aksu ilçesinde ölçüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren yine mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

1 İLA 3 DERECE ARTACAK

Antalya’da hava bugün az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklık ise Antalya merkez ve kıyı ilçelerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Antalya’ya kavurucu sıcaklar geri geliyor

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