Antarktika'ya kurulacak bilim üssü projesi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bakanlık uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde yürütülen, "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi" Türkiye'nin teknoloji alanındaki gururu olmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projeye dair ayrıntıları Twitter hesabından paylaştı.

40 BİLİM İNSANIYLA İKİ KEZ SEFER DÜZENLENDİ

Buna göre bu proje için Ulusal Kutup Bilim Programı'nı uygulamaya başladıklarını ve Antarktika'ya 40 bilim insanı ile iki sefer düzenlendiği belirtildi.

Antakrtika Antlaşması (Madrid Protokolü) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) de onaylandı. TÜBİTAK Kutup Çağrısı açıldı.

Cumhurbşakanı Erdoğan, paylaşımında Türkiye'nin Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacağını söyledi.