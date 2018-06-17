taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7300
EURO
5,4923
ALTIN
194,63
PETR
73,0800

Antarktika'ya kurulacak bilim üssü projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antarktika'ya kurulacak bilim üssü ile ilgili ayrıntıları paylaşarak, Türkiye'nin bu konuda söz sahibi 30 ülkeden biri haline geleceğini söyledi.

Haber Merkezi | 17.06.2018 - 09:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber

sd

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bakanlık uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde yürütülen, "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi" Türkiye'nin teknoloji alanındaki gururu olmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projeye dair ayrıntıları Twitter hesabından paylaştı.

40 BİLİM İNSANIYLA İKİ KEZ SEFER DÜZENLENDİ

Buna göre bu proje için Ulusal Kutup Bilim Programı'nı uygulamaya başladıklarını ve Antarktika'ya 40 bilim insanı ile iki sefer düzenlendiği belirtildi.

Antarktika'ya kurulacak bilim üssü projesi

Antakrtika Antlaşması (Madrid Protokolü) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) de onaylandı. TÜBİTAK Kutup Çağrısı açıldı.

Cumhurbşakanı Erdoğan, paylaşımında Türkiye'nin Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacağını söyledi.

Antarktika'ya kurulacak bilim üssü projesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tatilciler İstanbul'a dönüyor

Tatilciler İstanbul'a dönüyor

60
Erdoğan'dan İnce'nin davetine tepki

Erdoğan'dan İnce'nin davetine tepki

98
TSK: Kandil'de 35 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Kandil'de 35 terörist etkisiz hale getirildi

50
Adana'da sinir krizi geçiren kadın kendini yakmak istedi

Adana'da sinir krizi geçiren kadın kendini yakmak istedi

16
İsveç'te Demirtaş hayranı siyasetçi sandıkların başına geldi

İsveç'te Demirtaş hayranı siyasetçi sandıkların başına geldi

53
Angelina Jolie ABD'nin yıktığı Musul'da

Angelina Jolie ABD'nin yıktığı Musul'da

41
Çocukları lunaparka götüren aşiret üyeleri aralarında çatıştı

Çocukları lunaparka götüren aşiret üyeleri aralarında çatıştı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94