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Antartika'da 122'si hamile 333 balina öldürüldü

Japon balina avcıları aralarında 122 hamile balinanın da olduğu 333 balinayı avladı.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 08:16..
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Uluslararası Balinacılık Komisyonu paylaştığı bilgilere göre, Kasım 2017'de Güney Kutbu çevresindeki okyanus olan Güney Okyanusu'na giden avcılar, Mart 2018'de geri dönene kadar 333 balina avladı.

BİLİMSEL AMAÇLARLA YAPTIK SAVUNMASI

Japonya bu avcılığı bilimsel amaçlarla yaptığını savunsa da 2014 yılında BM bu "ölümcül araştırmaya" karşı karar almış, avcılık uluslararası toplum tarafından da eleştirilmişti.

Antartika'da 122'si hamile 333 balina öldürüldü

"EKOSİSTEMİ ANLAMAK İÇİN ÖLDÜRDÜK"

BM kararının ardından yeni bir araştırma planı yayınlayan Japonya'nın, balinaları öldürerek Güney Okyanusu'nun ekosistemini anlamak için öldürdüğünü savunduğu belirtildi.

Japonya bu plan kapsamında avladığı balina sayısı da üçte birine indirerek 330'a sabitledi. Balinaların etleri, Japonya'ya getirildikten sonra satılıyor.

Japonya'nın yanı sıra İzlanda ve Norveç de balinacılığa devam eden ülkeler arasında yer alıyor.

Antartika'da 122'si hamile 333 balina öldürüldü

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