Antep kilimciliği geleceğe aktarılıyor

Kilimcilik, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) El Sanatları Koruma ve Geliştirme Merkezinde düzenlenen eğitimlerle gelecek nesillere aktarılıyor. Merkezde üniversite personelinden öğrencilere ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülere kadar birçok kesime eğitim veriliyor.

Geçmişte çukur ve asma tezgahlarda pamuk ipliğinden öküz, deve ve at tüyü ile koyun yünü ve keçi kıllarının karışımıyla yapılan Antep kilimi, artık akrilik, kadife ve polyester ipliklerle turistik amaçlarla dokunuyor.

Antep kilimi, baklava dilimi, hap bap (nalın) ayağı, kuş kanadı, zincir göbek, dirsek göbek, pençe göbek, çarkıfelek, parmak göbek ve atom göbek adı verilen motiflerle süsleniyor.

"KİLİMCİ OLMAYANA KIZ VERMİYORLARDI"

GAÜN El Sanatları Koruma ve Geliştirme Merkezi eğitmenlerinden Ahmet Özbek, "Eskiden bir gereksinimdi, ihtiyaçtı. Herkesin evinde birer tezgah vardı. Pamuğu da bağında, bahçesinde yetiştirip kullanırlardı. Kilimcilik şehirdeki belli başlı 4-5 meslekten biri olduğu için kilimci olmayana kız vermezlerdi. Sabahtan akşama kadar bir kilim dokuyorsun, öbürleri adeta leblebi gibi döküyor kilimleri. Şehreküstü'de çalışırken yanımda 12-13 insan vardı." dedi.





"BU MESLEĞİ YAŞATMAK İSTİYORUM"

Ahmet Özbek, "Zamanla bırakanlar oldu. Bir ara yeniden toparlamaya çalıştık ama olmadı. Bu sanatı yaşatmak için üniversiteye geldim. Halen çaba sarf ediyorum. Üniversitede bulunma amaçlarımızdan biri Gaziantep'te el sanatlarını koruyacak, geliştirecek kişileri yetiştirmek. Bu bayrağı birinin eline tutturmamız, teslim etmemiz lazım. Gerek öğrencilerimize, gerek projelerde çalışan arkadaşlarımıza elimizden geldiğince bilgilerimizi, birikimimizi aktarıyoruz." diye konuştu.

"HALA İLGİ VAR"

Ahmet Özbek, ahşaptan asma tezgahlarda eğitim verdiklerini dile getirerek, kilimciliğe hala ilgi olduğunu anlattı. Kilimciliğin el emeği olduğu için çok değerli olduğunu ifade eden Özbek, "En büyük özelliklerinden biri kenarlarının sabit olması, mekiklerin dönüşlü olması ve yalınlık. Aynı zamanda iki tarafının da kullanılabilir olması." dedi.

"PROJELERİMİZ VAR"

Merkezlerinin okul gibi faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Ahmet Özbek, "Biz burada sürekli eğitimler düzenliyoruz. Üniversite personeli, öğrenciler istedikleri zaman gelip eğitim alıyor. Ayrıca 9 aydır Sosyal Destek Programı kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan kursiyerlerimiz var. İçlerinde çok yetenekli olanlar var. Kendileri için bir iş kapısı oldu. Bunun dışında üniversitenin halıcılık, tekstil mühendisliği gibi bölümlerinden gelen arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Her daim bilgi aktarıyoruz. Geleceğe yönelik projelerimiz var. Bu sanata meraklı olan vatandaşlarımıza da kurs vermeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.



