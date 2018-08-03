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Anthony Bourdain’den: Mutfak Sırları

Vücudunuz bir tapınak değil, bir eğlence parkı. Tadını çıkarın…

Özel İçerik | 03.08.2018 - 17:50..
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Mutfak Sırları

Sahil barlarından zirvedeki restoranlara, bulaşıkçılıktan büyük şefliğe, Tokyo’dan Paris’e oradan New York’a, isyanlar ve alevlerle dolu bir mesleğin sunabileceği hemen her şeyi yaşayan Anthony Bourdain, bunları anlatmaya karar verince ortaya Mutfak Sırları çıktı.

Anthony Bourdain'den Mutfak Sırları

(Anthony Bourdain)

MUTFAK SIRLARI

“Pazartesileri deniz mahsulü sipariş etme!” Anthony Bourdain’in acımasızca dürüst, bir o kadar da komik bir dille anlattığı hatıralarındaki en masum tavsiyelerden biri bu. Mutfak Sırları yayımlanır yayımlanmaz kült bir esere dönüştü ve Bourdain’e aşçılık kariyerinin çok daha ötesinde bir tanınırlık sağladı.

Mutfak kapısının ardına, aşçılık dünyasının karanlık tarafına doğru macera dolu bir yolculuk, Mutfak Sırları. Ağzınızı sulandıracak kadar lezzetli, gülmekten karnınızı ağrıtacak kadar da eğlenceli.

Anthony Bourdain'den Mutfak Sırları

Mutfak Sırları

Anthony Bourdain

Domingo Yayınevi

S.: 364

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Not: Anthony Bourdain biyografisi için tıklayınız.

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