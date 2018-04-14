Antonio Guterres: Soğuk savaş intikamla döndü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Soğuk Savaş intikamı ile geri geldi. Ancak geçmişte sahip olduğu tırmanma risklerini kontrol etme becerisine bugün sahip değil" ifadelerini kullandı.

"HERKES SORUMLU DAVRANMALI"

Suriye meselesinin uluslararası barış ve güven adına çok ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Guterres, "Bugün Suriye’de çok çeşitli ulusal ordulara, bir dizi silahlı muhalif gruba, birçok ulusal ve uluslararası milise, dünyanın her yerinden gelen yabancı savaşçılar ve çeşitli terör örgütlerini kapsayan çatışmalar ve vekalet savaşlarına şahit oluyoruz" dedi.

Guterres, “Hesap vermede yaşanacak ihmaller, bu silahları kullananların cezalardan kaçabileceklerini düşünmelerine yol açacaktır. Tüm üye devletleri bu tehlikeli duruma karşı sorumlu davranmaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.