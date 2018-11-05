Antrepo nedir

Global dünyanın en önemli ticari kollarından biri lojistik sektörü. Lostik firmaları sayesinde yurt içi ve yurt dışı dahil olmak üzere bir çok noktaya ürün gönderen kişi veya firmalar, bu sayede işlerini kolayca halledebilmektedir.

Yurt dışına gönderilen ürünlerde belli başlı prosedürler uygulanıyor, tıpkı yurt dışına çıkan bir kişiye olduğu gibi.

ANTREPO NEDİR

Yurt dışından gelen veya yurt dışına giden ürünelrin belli prosedüleri sağlaması adına bekletildiği büyük depolara verilen isim antrepodur. Antrepolar nprmal bir depo olmamakla birlikte Gümrüğe bağlı çalışmaktadırlar. Bu depolar gümrük binalarına oldukça yakın olarak konumlandırılır ve antrepo olarak adlandırılır.

Vergilendirme ve yurda giriş işlemlerinin yapıldığı antrepolar burada ticari vasıfla tutulmaktadır.

ANTREPO TİPLERİ

Antrepo tipleri 6 farklı sınıflandırma içerisinde incelenebilir. Genel antrepo tipinde işletici depoda bulunan ürünlerde herhangi bir noksanlık bulunması durumunda gümrük vergilerini ödemekle yükümlüdür. Eşya bu antrepolara konulduğunda işletmecileri de kira kazancı elde ederler.

Antrepolardaki ürünlere elleçleme işlemi uygulanırken depolarda tutulan eşyalara bu işlem sınırlı ölçüde uygulanmaktadır.