AÖF öğrencilerinin ÖSYM'den adres değişikliği talebi

Hanife Akliman /[email protected]

Gelecek yıl yapılması öngörülen ancak öne çekilen Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler dolayısıyla sınav takvimleri değişti. Bu değişiklik sırasında çakışmalar da oldu.

Seçim kararı öncesi açıklanan takvime göre 8 Temmuz 2018'de yapılması planlanan ve ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tarihi 21 Temmuz 2018'e ertelendi.

SINAVLAR ÇAKIŞTI

Ancak aynı tarihte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin de (AÖF) tek ders sınavı var. Sınav saatleri farklı olsa da aynı gün olması, tek ders sınavına girecek olan AÖF ön lisans öğrencilerini özellikle küçük kentlerde mağdur etti.

Anadolu Üniversitesi, tek ders sınavına girecek öğrencinin azlığı nedeniyle sınavları her okul yerine belli merkezlerde yapma kararı aldı. Örneğin Ordu'da yaşayan bir kişi sınava Samsun'da girmek zorunda.

SONUÇLARDAN ÖNCE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Tek ders sınavına kalacaklarını ancak 6 Haziran 2018'de açıklanan sınav sonuçlarından öğrenen AÖF öğrencileri, ÖSYM'nin 5 Haziran 2018'de aldığı adres değişikliği başvurusu hakkından yararlanamadı.





ŞEHİRLER ARASI SINAV MARATONU

Yine Ordu'da yaşayan öğrenciyi örneklendirirsek; bu öğrenci, 10'u çeyrek geçe Ordu'da DGS'ye girdikten sonra saat 15:00'te Samsun'da yapılacak olan tek ders sınavına katılmak zorunda.

Sınavdan sınava kilometrelerce koşturması gereken öğrenciler, ÖSYM'den yeniden adres değişikliği başvurusu almasını istiyor.