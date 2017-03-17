AP Başkanı'ndan basın özgürlüğü açıklaması

Roma Anlaşması’nın 60’ıncı yılı münasebetiyle İtalya parlamentosundaki bir toplantı için Roma’ya gelen Antonio Tajani, RAI 1 kanalındaki “Uno Mattina” programında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BİZİM SAVUNDUĞUMUZ DEĞERLERİN AKSİNE GİDİYOR"

Türkiye ve Avrupa arasında yaşanan gerilime değinen Tajani, “Türkiye, bizim temel muhataplarımızdan biri ve AB’nin bir parçası olmaya aday olmuş bir ülke. Ancak son yıllarda, insan hakları, basın özgürlüğü gibi konularda bizim savunduğumuz temel bazı değerlerin aksine giden bir yol izliyor,” diye konuştu.

"GAZETECİNİN TUTUKLANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Aynı zamanda kendisi de eski bir gazeteci olan Tajani, “Bir gazetecinin hoşa gitmeyen şeyler yazdığı için tutuklanması bizim aklımızın almadığı, kabul edilemez şeyler” dedi.

TÜRKİYE'NİN MAKULLEŞMESİNİ UMUYORUM

Tajani, referandum kampanyasının yürüdüğü ve “parlak olmayan” bir durum içindeki Türkiye’de suların durulması arayışına girilmesi gerektiğini de ekleyerek, “Orada birçok söylem, Erdoğan’ın içeride bütünlük sağlaması ve destek arayışı için gerekiyor. Ben, referandumdan sonra Türkiye’nin yeniden makul hale dönmesini ve Avrupa’yla yapıcı bir ilişki içine girmesini diliyorum” ifadesini kullandı.