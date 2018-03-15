AP iftira dolu raporuyla Türkiye'nin çekilmesini istedi

ABD'nin oluşturduğu terör örgütlerinin, Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda telef olmasını kaldıramayan Avrupalılar, yine harekete geçti. Türlü iftiralar ile Zeytin Dalı Harekatı'nın lekelemeye çalışan Avrupa Parlamentosu siyasi grupları, Türkiye'nin terör operasyonunu gündeme getirdi.

ESAD'I İZLEYEN AVRUPA TÜRKİYE'YE İFTİRA ATTI

Katlettikleri Orta Doğu'yu görmezden gelerek hazırlanan raporlarda, Türkiye'nin Suriye'de çatışmalara yeni bir boyut eklediğini belirten Avrupalı yetkililer, Zeytin Dalı Harekatı'nın söz konusu ülkedeki hassas iç dengeler ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığını ve ek insani kaygıların gündeme geldiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin paylaştığı videolara rağmen bölgede sivil kayıpların yaşandığını ve bunlara Türkiye'nin sebep olduğu yalanını çekinmeden söyleyen siyasi gruplar, Türkiye'nin geri çekilmesini istedi.

TÜRKİYE'YE GERİ ÇEKİL ÇAĞRISI YAPTILAR

Hazırlanan raporda, Suriye'de kendi halkını kimyasal silahla öldüren Esad ile Türk askerlerinin arasında olası çatışma gördüklerini ve ABD ile de artan gerilimi göz önünde bulundurduklarında da kaygı verici bir ortam görüldüğü iddia edildi.

Gerçekleri yansıtmayan uydurma sözlerle Türkiye’ye Afrin’deki askerlerini çekmesi ve 'Suriye sorununda yapıcı rol oynaması' çağrısında bulunuldu.