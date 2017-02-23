AP Türkiye raportörüne göre Türkiye AB'den uzaklaşıyor

Ankara’da çeşitli kurum ve kişilerle temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Kati Piri, AP ile Türkiye'ye ilişkilerini “Türkiye’yle işbirliğimizi sürdürmeliyiz, fakat şu anda AB’ye entegrasyonundan bahsetmek gerçekçi değil" sözleriyle değerlendirdi.

"HER GELDİĞİMİZDE DURUM DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR"

Ankara temasları sırasında Cumhuriyet gazetesini ziyaret eden Piri, burada yaptığı açıklamada; "Üyelikten bahsediyormuş gibi yapmamızın ne kendi vatandaşlarımıza, ne de Türkiye vatandaşlarına faydası yok" diyen Piri, "Hükümetin icraatlarının AB kriterlerine uymaktan bir hayli uzak olduğunu görmekle beraber, OHAL kaldırıldığında pozisyonumuzu yeniden değerlendirme niyetindeyiz. Maalesef her geldiğimizde durum daha da kötüye gitmiş oluyor.” dedi.

"OHAL KALDIRILMADIKÇA TÜRKİYE NORMALLEŞMEYECEK"

Piri, Referandum sonrası Türkiye’nin geleceğine yönelik bir soruya ise şöyle cevap verdi; “Referandumun sonucu ne olursa olsun, OHAL kaldırılana dek Türkiye’nin normalleşme sürecine girebileceğini düşünmüyorum. Hükümetin vatandaşları etkilemeyeceğini söylediği OHAL’de on binlerce insan işten çıkarıldı, muhalif vekiller ve gazeteciler hapse atıldı. Türkiye’ye yönelik bir terör tehdidi olduğu açık, ancak insanların bu kadar kolay biçimde ‘terörist’ olarak etiketlenmeleri ve savunma hakkı verilmemesi bizi endişelendiriyor."