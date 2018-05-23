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AP Türkiye'de seçime gözlemci göndermeyecek

Avrupa Parlamentosu Türkiye hakkında yeni bir karar alarak 24 Haziran'daki seçimler için gözlemci göndermeyeceğini ve seçim hakkında yorum yapmayacağını açıkladı.

AA | 23.05.2018 - 13:34..
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AP Türkiye'de seçime gözlemci göndermeyecek

Avrupa Parlamentosu her seçim dönemi Türkiye'ye gözlemci gönderir ardından seçimlerden sonra Türkiye hakkında çoğu olumsuz eleştirilerde bulunurdu.

Ancak parlamento bu seçimler için farklı bir karar aldı.

"SEÇİM SONUÇLARI HAKKINDA YORUM YAPMAYACAĞIZ"

AP'nin Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyonu Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan yaptıkları ortak açıklamada, "AP, Türkiye'de yapılacak (24 Haziran) seçim sürecini denetlemeyecek, süreç ve seçim sonuçları hakkında yorum yapmayacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir AP üyesinin referanduma ilişkin yapacağı herhangi bir açıklamanın hiçbir şekilde AP'nin görüşünü yansıtmayacağı kaydedildi.

AP Türkiye'de seçime gözlemci göndermeyecek

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