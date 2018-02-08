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AP, Türkiye'deki tutuklu teröristler için üzgün

Avrupa Parlamentosu, bugün kabul ettiği bir kararda, Türkiye'nin terör propagandası yapan kişilere uyguladığı hukuki yaptırımları kınadı.

AA | 08.02.2018 - 19:55..
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AP, Türkiye'deki tutuklu teröristler için üzgün

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, 7 grubun ortaklaşa oluşturduğu Türkiye'de insan haklarının güncel durumu başlıklı karar tasarısını oyladı.,

TERÖR PROPAGANDASI DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜYMÜŞ

Türkiye'de terörle ilgili faaliyetleri nedeniyle tutuklanan veya hapse mahkum edilen kişilere destek çağrılarının da yer aldığı kararda, birçok Avrupa ülkesinde yasak olan terör propagandasının, Türkiye'de "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesi ve tutuklamalara son verilmesi istendi.

Kararda, PKK'ya silah bırakma, taleplerini pasif ve demokratik yollardan dile getirme ve yeniden müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuldu.

AP, Türkiye'deki tutuklu teröristler için üzgün

"DESTEK FONLARI STK'LARA ÖDENMELİ"

Kararda ayrıca Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ülkelere üyelik öncesi verilen destek fonlarına da değinilerek, bu fonların devlete değil, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında iyileşmelerin sağlanması amacıyla sivil toplum kuruluşlarına ödenmesi gerektiği kaydedildi.

TERÖRİST FOTOĞRAFLARI AP'DEKİ SERGİDE DUVARLARA ASILMIŞTI

PKK'nın Avrupa'daki dernekleri üzerinden AP'de terör örgütü lehine etkinlikler düzenlemesi Türkiye'nin tepkisini çekiyor. Ankara, 2016 yılında AP'deki bir sergide terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerine yer verilmesini kınamıştı.

AP, Türkiye'deki tutuklu teröristler için üzgün

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