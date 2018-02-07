AP'de Afrin operasyonu dursun çağrısı

CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var

Derya Tuna’nın ortağı olduğu mekanın önceki akşam renkli bir partiyle kapılarını açtı.

Bir dönem terör örgütü PKK'ya ait fotoğrafların sergilendiği Avrupa Parlamentosu'nda Afrin operasyonunun durdurulması için eylem düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Türkiye Varlık Fonu hakkındaki kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yapılan başvuru reddedildi.

İran'ın başkentinde, hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün daha ara verildi.

1 Falcon Heavy uzaya fırlatıldı Tesla ve SpaceX'in Mars'a gönderdiği Falcon Heavy roketi fırlatıldı. Dünyanın tanıklık ettiği tarihi fırlatmanın ardından, kapsülden ayrılan roketler dünyaya geri dönüş yaptı.

2 Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti Rusya'nın atılımından dolayı yeni savunma stratejilerinde ana odağın terörden ziyade güç rekabeti olduğunu dile getiren Jim Mattis, seyir füzelerinin devreye girebileceğini söyledi.

3 Şenol Güneş Mevlana'dan alıntı yaptı Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, Ümit Özat ile arasında yaşananlar hakkında konuştu. Açıklamasını Mevlana'nın sözüyle örneklendiren Güneş, konuyu basının uzattığını belirtti.

4 AB 'Türkiye'ye DEAŞ'a odaklanalım' dedi Türkiye'nin YPG'yi istikrarlı bir şekilde vurması, ABD temsilcilerinden sonra AB temsilcilerini de korkuttu. Mogherini, ABD sözcüleri gibi, 'DEAŞ'a odaklanılsın' ifadesini kullandı.

5 Doğu Guta'da ölü sayısı 74'e yükseldi Beşar Esad rejiminin hava saldırısı düzenlediği Doğu Guta bölgesinde 74 sivilin hayatını kaybettiği ortaya çıkdı.

6 Abbas'tan BM'ye İsrail eleştirisi Filistin'in sorunları hakkında BM'nin bu güne kadar 705 karar aldığını ancak uygulanmadığını hatırlatan Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Madem İsrail kanunların üstünde, BM'nin ne anlamı var" dedi.