AP'den sınırı geçen Yunan askerler için çağrı

Avrupa Parlamentosu (AP), Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin serbest bırakılması çağrısında bulunan yasa tasarısını onayladı.
607 EVET
Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda, Yunan ve aşırı sağ üyelerin girişimiyle iki Yunan askerin serbest bırakılmasına ilişikin yasa tasarısı oylandı.
Tasarı için 607 "Evet", 7 "Hayır" oyu kullanıldı. Oylamada 18 AP üyesi ise çekimser kaldı.
"YOLLARINI KAYBETMİŞLERDİ"
İki Yunan askerinin kötü hava koşullarında "yolunu kaybettiği" iddia edilen karar metninde, daha önce benzer vakaların karşılıklı olarak olay yerinde "kolay şekilde" çözüldüğü savunuldu.
Karar metninde, "Türk yetkililere tutuklu bulanan iki Yunan asker hakkındaki yasal sürecin hızlı şekilde sonuçlandırılması ve askerlerin Yunanistan'a dönmelerinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.
BAĞLAYICILIĞI YOK
Dış ilişkiler konularında alınan AP kararlarının bağlayacığılığı bulunmuyor. Bu alanda alınan kararlar, AB Konseyi ve üye ülke yönetimlerine siyasi mesaj vermeyi amaçlıyor.