taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.993
USD
4,0272
EURO
4,9903
ALTIN
174,45
PETR
74,4500

AP'den sınırı geçen Yunan askerler için çağrı

AP Genel Kurulu, Türkiye'de askeri yasak bölgede yakalanarak tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılması çağrısında bulunan yasa tasarısını kabul etti.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 15:01..
  1. Haberler
  2. Dünya

4

Avrupa Parlamentosu (AP), Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin serbest bırakılması çağrısında bulunan yasa tasarısını onayladı.

607 EVET

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda, Yunan ve aşırı sağ üyelerin girişimiyle iki Yunan askerin serbest bırakılmasına ilişikin yasa tasarısı oylandı.

Tasarı için 607 "Evet", 7 "Hayır" oyu kullanıldı. Oylamada 18 AP üyesi ise çekimser kaldı.

"YOLLARINI KAYBETMİŞLERDİ"

İki Yunan askerinin kötü hava koşullarında "yolunu kaybettiği" iddia edilen karar metninde, daha önce benzer vakaların karşılıklı olarak olay yerinde "kolay şekilde" çözüldüğü savunuldu.

Karar metninde, "Türk yetkililere tutuklu bulanan iki Yunan asker hakkındaki yasal sürecin hızlı şekilde sonuçlandırılması ve askerlerin Yunanistan'a dönmelerinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

BAĞLAYICILIĞI YOK

Dış ilişkiler konularında alınan AP kararlarının bağlayacığılığı bulunmuyor. Bu alanda alınan kararlar, AB Konseyi ve üye ülke yönetimlerine siyasi mesaj vermeyi amaçlıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Irak savaş uçaklar, DEAŞ mevzilerini bombaladı
Irak savaş uçaklarının, Suriye’deki terör örgütü DEAŞ’ın mevzilerini bombaladı.
BM gözlemcileri Lübnan'da Ferrari ile geziyor
Lübnan'dan çekilen bir fotoğraf karesi bu kadarı da olmaz dedirtti. 1 milyon mültecinin çadırlarda yaşadığı Lübnan'da BM görevlilerinin Ferrari ile gezdiği belirtildi.
Yunanistan 8 FETÖ'cüden birini serbest bırakacak
Yunanistan Danıştayı, 8 firari FETÖ'cüden birini serbest bırakma kararı aldı.
Katar kütüphanesinde Suudilerin ihanet belgeleri
Katarda yeni açılan Milli Kütüphane'de Suudi Arabistan'ın İngiltere ile iş birliği yaparak Müslümanları nasıl hançerlediğini gösteren belgeler yayınlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

172
İhsanoğlu'na 'Seçimde Erdoğan'a destek' soruldu

İhsanoğlu'na 'Seçimde Erdoğan'a destek' soruldu

103
Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

68
Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

86
Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

79
Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı

Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı

91
Guardian'ın seçim hazımsızlığı

Guardian'ın seçim hazımsızlığı

209
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM