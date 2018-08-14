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AP'den Türkiye'ye destek geldi

AP Türkiye Forumu, ABD'nin ilave vergi uygulamalarının gayrimeşru ve DTÖ kurallarına aykırı olduğunu belirterek, sorunların çözülmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 14:09..
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AP'den Türkiye'ye destek geldi

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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararının gayrimeşru ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

"ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

Avrupa Parlamentosundan (AP) 60 milletvekilinin üye olduğu Forum'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD arasında derinleşen diplomatik gerginliğin endişeyle takip edildiği ifade edildi.

"ABD'NİN İLAVE VERGİSİ GAYRİMEŞRU"

Açıklamada, "Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek, Türkiye'ye uyguladığı ilave verginin gayrimeşru ve (Dünya Ticaret Örgütü) DTÖ kurallarına aykırı olduğunu değerlendirmektedir." denildi.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK OLARAK İSTİKRARLI OLMASI BİZİM DE ÇIKARIMIZADIR"

Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına olmadığı belirtilen açıklamada, "AB'nin en büyük ticari ortaklarından biri olan demokratik Türkiye'nin ekonomik olarak müreffeh ve istikrarlı olması bizim de çıkarımızadır." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, iki NATO müttefiki Türkiye ve ABD'nin sorunlarını çözmek için yapıcı diplomatik girişimlere başvurması gerektiği vurgulandı.

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