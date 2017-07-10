Apple Danimarka'da bir veri merkezi daha kuracak

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Apple'ın Viborg kenti yakınlarındaki Aabenraa kasabasında bir veri merkezi daha kurmaya karar verdiği belirtildi.

"BÖYLECE DANİMARKA'NIN YENİLEBİLİR ENERJİ HEDEFLERİNE KATKIDA BULUNULACAK"

Apple'ın hem ülkede inşasına devam edilen hem de yeni yapılacak veri merkezinin güç kaynağı olarak sadece yenilenebilir enerji kullanıcağına dikkati çekilen açıklamada, "Böylece Danimarka'nın yenilenebilir enerji hedeflerine katkıda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.

'DANİMARKA TEKNOLOJİ DEVLERİNİN BAŞLICA YERLEŞİM YERİ'

Açıklamada, Apple, Facebook ve Google'ın ülkede yatırımlar yaptığına işaret edilerek, Danimarka'nın dünyandaki teknoloji devlerinin başlıca yerleşim yeri olduğu kaydedildi.











