Apple iOS 12'yi tanıttı

Apple'ın iOS 12 public beta sürümü kapsamında müşterilerine sunulacak olan yeni özelliklerinin arasında Activity Reports, App Limits, Bildirimler ve geliştirilmiş Rahatsız Etme denetimleri bulunuyor.

AMAÇ KULLANICILARIN DİKKAT DAĞINIKLIĞINI AZALTMAK

Bu denetimlerin tasarlanmasındaki amaç, müşterilerin dikkat dağınıklıklarını azaltmalarını ve hem kendileri hem de aileleri için ekran karşısında geçirdikleri süreyi yönetmelerini kolaylaştırmak.

Apple Yazılım Mühendisliği'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi yeni sürümü ''iOS 12 ile müşterilerimize uygulama ve web sitelerinde geçirdikleri zamanı gün içinde iPhone'lerini veya iPad'lerini kaç defa ellerine aldıklarını veya ne şekilde bildirim aldıklarını daha iyi anlayıp kontrol etmelerine yardımcı olacak detaylı bilgi ve araçlar sunuyoruz.'' diye anlattı.

FACETIME iOS 12 İLE 32 KİŞİLİK GRUP GÖRÜŞMELERİNİ DE DESTEKLEYECEK

Rahatsız Etme'ye gelen bir özellik de ''Yatma Zamanı modunda Rahatsız Etme" özelliği. Bu mod, ekran ışığını kısıyor ve yeniden talimat verilinceye kadar kilitli ekrandaki tüm bildirimleri saklıyor.

Aynı zamanda FaceTime görüşmeleri de 32 kişiye kadar olan grup görüşmelerini destekleyecek.

BİLDİRİMLERİNİZİ YÖNETMEK SİZİN ELİNİZDE

Yeni sürümde dikkat dağınıklığını azaltmak için bildirimlerini tamamen devre dışı bırakma veya doğrudan bildirim merkezine gönderilmesi seçeneği sunuluyor.

iOS aynı zamanda birden çok bildirimi görmenizi ve yönetmenizi kolaylaştıran Gruplanmış Bildirimler özelliğini de kullanıma sunuyor.

SCREEN TIME İLE DETAYLI GÜNLÜK VE HAFTALIK ETKİNLİK RAPORLARI

Screen Time, kullanılan her uygulamada geçirilen toplam zamanı, kategorilere ayırıyor. Hangi uygulamada kaç saat geçirildiğini, kaç bildirim alındığını ayrıntılı bir şekilde listeliyor.

Apple Limits özelliğiyse kullanıcıların belirli bir uygulamada kaç saat geçirebileceklerini belirlemelerine yardımcı oluyor. Ebeveynler aynı zamanda kendi aygıtlarından çocuklarının etkinlik raporlarına da ulaşabilecekler. Screen Time, ebeveynlerin çocuklarına yatma zamanı gibi belirli bir zaman aralığı belirlemelerini de sağlıyor.

Screen Time ile yeni Bildirimler ve Rahatsız Etme özellikleri sonbaharda iOS 12 ile birlikte kullanıma sunulacak.

Apple Geliştirici Programı üyeleri için özellikler bugünden itibaren kullanıma sunuldu.

HANGİ MODELLER iOS 12'Yİ DESTEKLEYECEK?

iOS 12'yi iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 5S, iPhone SE destekleyecek.

iOS güncellemesi alacak iPad modelleri ise; 12.9-inch iPad Pro 2.Nesil ve 1. Nesil, 10.5-inch iPad Pro, 9.7-inch iPad Pro, 9.6-inch İpad, iPad Air ve iPad Air 2, iPad 5. Nesil, iPad Mini 2,3 ve 4.