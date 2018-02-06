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Apple Park havadan görüntülendi

Apple yeni yaptırdığı karargâh için 5 milyar dolar harcadı.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 09:15..
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Apple Park havadan görüntülendi

Teknoloji devi Apple, Kaliforniya'daki yeni binasına taşınmak için bütün hazırlıklarını tamamladı. Business Insider’ın haberine göre, Apple binanın inşası için 5 milyar dolar harcadı.

Apple Park havadan görüntülendi

Apple Park havadan görüntülendi ViDEO

12 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

Yeni inşa edilen binada 12 bin kişi çalışacak. Şirket; kampüsün 12 ayrı bölümünden beş tanesi için oturma izni aldı. Diğer bölümler için oturma izni nisan ayında çıkacak.

Apple Park havadan görüntülendi- FOTO GALERİ

Apple Park havadan görüntülendiFotoğraf kaynak: Apple

ÖZEL DAVETLİLER VE ÇALIŞANLAR GİRECEK

12 bin kişinin çalışacağı devâsa binaya sadece özel davetliler ve Apple çalışanları girebilecek.

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