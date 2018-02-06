Teknoloji devi Apple, Kaliforniya'daki yeni binasına taşınmak için bütün hazırlıklarını tamamladı. Business Insider’ın haberine göre, Apple binanın inşası için 5 milyar dolar harcadı.
Apple Park havadan görüntülendi ViDEO
12 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK
Yeni inşa edilen binada 12 bin kişi çalışacak. Şirket; kampüsün 12 ayrı bölümünden beş tanesi için oturma izni aldı. Diğer bölümler için oturma izni nisan ayında çıkacak.
Apple Park havadan görüntülendi- FOTO GALERİ
Fotoğraf kaynak: Apple
ÖZEL DAVETLİLER VE ÇALIŞANLAR GİRECEK
12 bin kişinin çalışacağı devâsa binaya sadece özel davetliler ve Apple çalışanları girebilecek.