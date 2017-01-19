Apple ürünlerine kur zammı geldi

Apple, bu sabahtan itibaren iPhone’larının ve diğer ürünlerinin fiyatlarını güncelleyerek zamlı fiyatlarını açıkladı.

APPLE BEKLENEN ZAMMI UYGULADI

Zam oranları, beklediğimiz gibi çok yüksek oldu. Örneğin iMac’in en ucuz modeli (Touch Bar'sız versiyonu) 5999 TL’den 6999 TL’ye yükseldi. 15 inç'lik MacBook Pro ise 9.499 TL'den 11.499 TL'ye yükseldi.

EN YÜKSEK ZAM İPHONE 7 PLUS'A

Bunun dışında bir önceki nesil olmasına rağmen iPhone 6s’lere de ciddi miktarlarda zam uygulandı. En yüksek zam ise doğal olarak fiyatı en yüksek olan iPhone 7 Plus 256 GB hafıza versiyonuna geldi.

İşte iPhone modellerinin yeni fiyat listesi:

iPhone 6s / 32 GB : 3199 TL

iPhone 6s / 128 GB : 3699 TL

iPhone 6s Plus / 32 GB : 3699 TL

iPhone 6s Plus / 128 GB : 4199 TL





iPhone 7 / 32 GB : 3799 TL (3249 TL)

iPhone 7 / 128 GB : 4299 TL (3649 TL)

iPhone 7 / 256 GB : 4799 TL (4049 TL)

iPhone 7 Plus / 32 GB : 4449 TL (3799 TL)

iPhone 7 Plus / 128 GB : 4949 TL (4199 TL)

iPhone 7 Plus / 256 GB : 5449 TL (4599 TL)

iPhone 7'ye 5 farklı dayanıklılık testi



DİĞER ÜRÜNLER DE ZAMDAN NASİBİNİ ALDI

iPhone’lar dışında diğer cihazlar ve aksesuarlar da zamdan nasibini aldı. Buna göre Apple’ın kablosuz kulaklığı AirPods’un fiyatı 799 TL’den 899 TL’ye yükseldi. Apple TV ise 629 TL’den 749 TL’ye fırladı.

