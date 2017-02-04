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Apple uzay üssünün son hali görüntülendi

Haziran 2017'de hazır olacak Apple'ın Cupertino'daki yeni tesisinde gelinen son aşama fotoğraflandı.

04.02.2017 - 10:36
  1. Haberler
  2. Emlak

2013 yılından itibaren inşası devam eden Apple'ın yeni 'uzay üssü'nün 2017'de hizmete sunulacağı belirtilmişti. Ancak kampüsün etrafının hala çamur içinde olması ve inşaatının devam ettiği görülüyor.

Apple uzay üssünün son hali görüntülendi

5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Kampüse 5 milyar dolara aşkın yatırım yapan Apple şirketi, inşaatın büyük bölümünü gerçekleştirdiklerini belirtti.

Apple uzay üssünün son hali görüntülendi

13 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Tim Cook, kampüsün Haziran ayında tamamen hazır olacağını açıkladı. Kampüs tamamlandığında 13 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Apple uzay üssünün son hali görüntülendi

YENİLENEBİLİR SOLAR ENERJİ PANELLERİ BULUNUYOR

Kampüste 1000 kişilik koltuk kapasiteli yeraltı konferans salonu bulunacak, ayrıca kampüs enerji ihtiyacının tamamını 700 bin metrekarelik bir alanı kaplayan yenilenebilir solar enerji panelleriyle karşılayacak.

Apple uzay üssünün son hali görüntülendi

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