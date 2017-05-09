Apple'ın piyasa değeri rekor kırdı

Hisse başına değeri bugün yüzde 3'ün üzerinde artış kaydeden ABD'li teknoloji devi, dünya genelinde piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk şirket oldu.



Dünyanın en büyük piyasa değerine sahip Apple'ın hisse başına değeri cuma gününü 148,96 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 3,2 yükselerek 153,70 dolara kadar tırmandı.

800 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKAN İLK ŞİRKET

Böylece, bugün piyasa değeri 815,08 milyar dolar olan Apple, tarihte piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk firma oldu.



Apple'ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,5 artarak 52,9 milyar dolar olmuştu. Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 4,8 artarak 11 milyar dolara yükselmişti.



Apple, ABD'li firmalar içinde bu yılın ocak-mart döneminde en büyük net karı yakalayan şirket olmuştu.