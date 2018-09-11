Arabanın arkasından köpeği sürükleyen şoföre kamu davası

Olay, ağustos ayında, Fethiye- Antalya yolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanan köpek, sürüklenerek, çekildi. Bu anlar, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyadan paylaşıldı.

Polis, aracı kullanan sürücünün Ramazan D. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ramazan D., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAMU DAVASI AÇILDI

Ramazan D.'ye, 5199 sayılı 'Hayvanların Korunması Kanunu' ve 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında, toplam 4 bin 252 TL'lik idari para cezası kesildi. Ramazan D. hakkında, son olarak 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Seydikemer'de köpeği aracının arkasına bağlayarak sürükleyen Ramazan D. hakkında, trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan 2 yıla kadar hapis istemi ile kamu davası açılmıştır." denildi.



