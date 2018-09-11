taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4407
Euro
7.475
Altın
1197.949
Borsa
92389.11
Gram Altın
248.137

Arabanın arkasından köpeği sürükleyen şoföre kamu davası

Muğla'da otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyen Ramazan D. hakkında, 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

DHA | 11.09.2018 - 21:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Olay, ağustos ayında, Fethiye- Antalya yolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanan köpek, sürüklenerek, çekildi. Bu anlar, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyadan paylaşıldı.

Polis, aracı kullanan sürücünün Ramazan D. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ramazan D., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAMU DAVASI AÇILDI

Ramazan D.'ye, 5199 sayılı 'Hayvanların Korunması Kanunu' ve 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında, toplam 4 bin 252 TL'lik idari para cezası kesildi. Ramazan D. hakkında, son olarak 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Seydikemer'de köpeği aracının arkasına bağlayarak sürükleyen Ramazan D. hakkında, trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan 2 yıla kadar hapis istemi ile kamu davası açılmıştır." denildi.

Arabanın arkasından köpeği sürükleyen şoföre kamu davası


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Libya açıklarında 100’den fazla göçmen öldü

Libya açıklarında 100’den fazla göçmen öldü

36
ABD'de Florence hazırlığı: 30 savaş gemisi kaçırıldı

ABD'de Florence hazırlığı: 30 savaş gemisi kaçırıldı

2
ABD, Gürcistan'da insanlar üzerinde deney yapıyor iddiası

ABD, Gürcistan'da insanlar üzerinde deney yapıyor iddiası

1
En büyük balığı avlayan Türk sporcu Dünya Şampiyonu

En büyük balığı avlayan Türk sporcu Dünya Şampiyonu

1
Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan can veriyor

Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan can veriyor

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM