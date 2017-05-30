Arabasına aldığı yabancıyı öldürmekle tehdit eden adam

Türkiye'ye her gün çeşitli ülkelerden binlerce yabancı ülkesindeki kötü şartlardan veya savaştan kaçarak geliyorlar.

O yabancılara da bazı kendini bilmezler fiziki ve sözlü saldırılarla faşizme varan tacizlerde bulunuyor.

"PARANI VER YOKSA ÖLDÜRÜRÜM"

İşte o kendini bilmezlerden birinin videosu da sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye'de ama hangi şehirde çekildiği tam olarak bilinmeyen videoda arabasına aldığı yabancıyı "elindeki 20 lirayı ver yoksa seni öldürürüm, paran mı önemli yoksa canın mı" diye tehdit eden adam tepki topladı ve güvenlik güçlerinin devreye girmesi için çağrı yapıldı.

Arabasına aldığı yabancıya seni öldüreyim mi diyen adam VİDEO