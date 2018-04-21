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Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de sivilleri vurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de sivilleri vurdu. Saldırı sonrası yapılan açıklamada, "Yanlışlıkla oldu" ifadeleri kullanıldı.

AA | 21.04.2018 - 06:50..
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Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de sivilleri vurdu

Yemen'e saldıran koalisyon güçleri 14 sivili öldürdü. Gerçekleşen saldırısı sonrası yapılan açıklamada, "Yanlış bir nokta hedef alındı" denildi. 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, 4 kişi de yaralandı.

Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de sivilleri vurdu

"HATALI SALDIRI" DEDİLER

Ülkede meşru yönetime destek veren Halk Direniş Güçlerine (HDG) bağlı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Taiz'in Mevza ilçesine bağlı Urayyiş bölgesinde düzenlediği "hatalı" saldırıda sivilleri taşıyan bir aracın hedef alındığı duyuruldu.

Hava saldırısının, El-Berah bölgesinde kurulan pazardan dönen sivilleri taşıyan 4 çekerli bir araca yönelik olduğu belirtilen açıklamada, olayda 14 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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