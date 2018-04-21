1 Hülya Koçyiğit: Muhalefet olmayı yanlış anlıyorlar Ünlü Yeşilçam sanatçısı hülya Koçyiğit, siyaset ve sanatın ayrılmaz birer parça olduğunu, ikisinin de halk için yapıldığını söyledi.

2 Şam'dan yola çıkanlar Halep'e ulaştı Suriye'de Esad rejimi ve muhalifler anlaşmaya vardı. Başkent Şam kırsalından tahliyesi gerçekleştirilen ilk kafile Halep'e geldi.

3 Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de sivilleri vurdu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de sivilleri vurdu. Saldırı sonrası yapılan açıklamada, "Yanlışlıkla oldu" ifadeleri kullanıldı.

4 Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi İsrail polisi eşliğindeki 250'ye yakın iki ayrı grup fanatik Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüste bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

5 Apple ilk çeyrekte yüzde 7 değer kaybetti Apple'ın hisseleri son 2 günde yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti. iPhone X satışları da bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında kaldı.

6 Asker konvoyu dönüşü kaza: 2 ölü 2 yaralı Ankara'da asker eğlencesine katılan bir otomobil dönüş yolunda kaza yaptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.