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Araç satışında vergi kaçıranlara ceza yağdı

Lüks araç satışı yapan mükelleflerden incelemesi tamamlanan ve vergi kaçırdığı belirlenenlere yüklü miktarda ceza verildi.

AA | 20.03.2018 - 09:28..
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Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ve organize vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, vergi kaçırma ihtimali bulunan mükellefler incelemeye alındı.

Bu kapsamda, lüks araç ithalatı sırasında Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) bir takım yollarla ödemeyen lüks araç ithalatçıları denetlendi.

Araç satışında vergi kaçıranlara ceza yağdı

36 MİLYON LİRA CEZA

İthalat işlemi sonrasında bu mükelleflerin ticari ilişki içinde olduğu diğer mükellefler tarafından araçların yurt içinde birden fazla satışı yapılarak, ÖTV matrahını aşındırma durumunun bulunup bulunmadığı, sahte belge düzenlenip düzenlenmediği, hile varsa bunun organize şekilde yapılıp yapılmadığı tespit edildi.

207 mükellefin iş yerlerinde yapılan denetimler sonrası 142 mükellef hakkında vergi incelemesi başlatıldı. Bu mükelleflerden 2017 yılında incelemesi tamamlananlarla ilgili 4 milyon 759 bin 888,91 lira matrah farkı, 28 milyon 671 bin 690,66 lira vergi farkı tespit edilerek 36 milyon 671 bin 690,66 lira ceza kesildi.

Araç satışında vergi kaçıranlara ceza yağdı

ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETLERİNDE VERGİ İNCELEMESİ

Öte yandan, İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı vergi müfettişleri tarafından yürütülen bir inceleme ve araştırma kapsamında düzenlenen Görüş ve Öneri Raporu ile araç kiralama ya da filo hizmeti veren işletmelerin düzenledikleri sözleşmelerde belli bir tutar olarak yer alan Kasko ve İhtiyari Mesuliyet sigortası taahhütleri Damga Vergisi yönünden değerlendirildi.
Söz konusu sektörde faaliyette bulunan 11 mükellef vergi incelemeye sevk edildi.

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