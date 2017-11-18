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Araci: DEAŞ Irak'ta askeri olarak bitti

Irak İçişleri Bakanı Kasım el- Araci, Rava'nın da güvenlik güçlerinden temizlediğini belirtti.

18.11.2017 - 09:19
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Irak İçişleri Bakanı Kasım el- Araci, örgütün elinde bulundurduğu son bölge Rava'nın geri alınmasından dolayı güvenlik güçleri, Irak halkı ve Şiilerin dini mercii Ali es-Sistani'yi tebrik eden bir mesaj yayınladı.

"DEAŞ IRAK'TA ASKERİ OLARAK BİTTİ"

Mesajında Araci, "Böylelikle DEAŞ, Irak'ta askeri olarak bitti." ifadesine yer verdi. Irak ordusu ve yerel aşiret güçleri, sabaha karşı başlatılan operasyon kapsamında Enbar'ın yaklaşık 230 kilometre batısında yer alan Rava'yı kurtarmıştı.

Irak güçleri, önümüzdeki günlerde ülkenin batısındaki geniş çölleri patlayıcılardan temizleme ve Suriye sınırında güvenliği sağlamaya hazırlanıyor.

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