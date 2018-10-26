Aracı devrildi, olduğu yere sıkıştı, burnu kanamadan kurtuldu

İzmir'de alev alan bir otomobil 3 araca daha çarptı. Kazada toplam 4 araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Yapay zeka ile yapılan portre müzayedede satıldı

Yapay zeka tarafından yapılan bir portre New York'ta satışa sunuldu. "Edmond de Belamy'nin Portresi" adı verilen çalışma, 432 bin dolara satıldı.