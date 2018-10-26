Aracı devrildi, olduğu yere sıkıştı, burnu kanamadan kurtuldu

Kaza, gece yarısı Keçiören ilçesinde meydana geldi. Fatih Caddesi üzerinden Tandoğan istikametinde seyreden araç, Fatih Köprüsü üzerinde sürücünin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
SÜRÜCÜ OLDUĞU YERE SIKIŞTI
Kaza nedeniyle araçta hasar oluşurken 28 yaşındaki sürücü Aykut G. bulunduğu yerde sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşlar, araçlarını durdurarak sürücünün yardımına koştu. Yan dönen otomobilin içinde mahsur kalan Aykut G. ayaklarını pencereden dışarı çıkarıp ayağa kalkarak kurtarılmayı bekledi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin ön camını keserek sürücüyü çıkaran itfaiye ekipleri, şahsı 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Tedbir amaçlı muayene edilen sürücünün kazayı burnu bile kanamadan atlattığı belirtildi.