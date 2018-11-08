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Aracını çektirmek istemeyen sürücü, çekiciye çıktı

Balıkesir Bandırma'da hatalı park ettiği otomobilinin götürülmesini engellemek isteyen Turgay D., çekicinin üzerine çıkıp oturdu.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 13:26..
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​Bandırma’da 1 hafta önce yeniden düzenlenen Kaşif Acar Caddesi’nde bulunan cepte, 15 dakika park etme süresini aşan 34 GU 5212 plakalı otomobil, trafik polisi gözetiminde çekiciye yüklendi.

ÇEKİCİ ÜCRETİNİ DE ÖDEMEK İSTEMEDİ

Bu sırada aracın sahibi, Bandırma Yaşar Özel Türk Sanat Müziği Dernek Başkanı Turgay D. geldi. Turgay D., otomobilinin indirilmesini istedi.

Çekici ücreti olan 100 lirayı ödemek istemeyen Turgay D.'nin bu istediğine olumsuz cevap verildi. Bunun üzerine Turgay D., çekicinin üzerine çıkarak oturdu.

Aracını çektirmek istemeyen sürücü, çekiciye çıktı

TEK YÖNLÜ CADDE 20 DAKİKA TRAFİĞE KAPANDI

Tartışma büyüyünce olay yerine, takviye trafik ve asayiş ekibi sevk edildi. Tartışma sırasında tek yönlü cadde, yaklaşık 20 dakika trafiğe kapandı.

Çekiciye çıkan bir trafik polisi, direnen Turgay D.'yi araçtan inmesi için ikna etti. 108 lira trafik cezası kesilen araç, otoparka götürüldü.

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