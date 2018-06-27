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Aracıyla 300 metrelik uçuruma yuvarlandı, yaralı kurtuldu

Muğla'da, otomobiliyle yaklaşık 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü, kazadan yaralı olarak kurtularak tedavi için hastaneye kaldırıldı.

DHA | 27.06.2018 - 08:02..
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Datça ilçesinde, dün saat 15.00 sıralarında Marmaris yönüne giden 26 yaşındaki İrfan Aydın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Aracıyla 300 metrelik uçuruma yuvarlandı, yaralı kurtuldu

OLAYI GÖREN SÜRÜCÜLER İHBAR ETTİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri uçuruma yuvarlanan otomobildeki Aydın'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Aracıyla 300 metrelik uçuruma yuvarlandı, yaralı kurtuldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Aydın, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aydın'ın bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Aracıyla 300 metrelik uçuruma yuvarlandı, yaralı kurtuldu

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