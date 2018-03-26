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Araçlar kaza anında ambulansı otomatik olarak arayacak

AB'de alınan karara göre, araçlara acil durumda ambulansı otomatik olarak arayacak sistemler entegre edilecek.

AA | 26.03.2018 - 16:46..
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  2. Otomobil

Avrupa Birliği'nde (AB) 31 Mart itibariyle bütün yeni araçlarda acil durumlarda otomatik arama yapacak yardım sistemleri yer alacak.

AB Komisyonunun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından 2015 yılında onaylanan "eCall" adlı düzenlemeyle, AB'de trafiğe çıkacak bütün yeni otomobil, SUV ve hafif kamyonetlerde acil durumlarda otomatik olarak arama yapan sistemin bulunması zorunlu olacak.

Araçlar kaza anında ambulansı otomatik olarak arayacak

KAZA YERİ OTOMATİK TESPİT EDİLECEK

Yeni sistemle AB ülkesi 28 ülkede bir motorlu taşıt kaza yaptığında, aracın içindeki sistem otomatik olarak 112'yi arayacak.

Eğer yolcu bu esnada konuşacak durumda değilse kazanın gerçekleştiği yerin bilgisi en yakın acil merkezine iletilecek. Böylece bölgeye acil servisler hızla müdahale edebilecek.

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