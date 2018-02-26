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Arakan'da katliamın izleri siliniyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Myanmar'ın Arakan bölgesindeki Rohingya köylerinin üzerinden buldozerle geçerek kanıtları yok ettiğine dair izlerin bulunduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 09:58..
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Son yılların en büyük zulümlerinden birinin yaşandığı Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara ait köyler yakılıp yıkılmış, Budist rahipler ve Myanmar askerleri Arakanlı Müslümanlara yaşayacak bir yer dahi bırakmamışlardı.

Arakan'da katliamın izleri siliniyor

KATLİAMIN İZLERİ SİLİNİYOR

Önce yakılıp yıkılan ve boşaltılan o köyler, şimdi de Myanmar devletinin başlattığı yeni bir operasyon ile buldozerlerle temizleniyor.

Arakan'da katliamın izleri siliniyor

Müdahalelerden sonra yakılan bu köyler önceden uydu görüntülerinden bakıldığında simsiyah bir şekilde görülürken, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün  son yayınladığı karelerde Rohingya Müslümanlarının yaşadığı köylerin üzerinden buldozerle geçtiğini su yüzüne çıkardı.

Arakan'da katliamın izleri siliniyor

YENİ KÖY PLANI

Uluslararası örgütün Myanmar yönetimine yönelik suçlamasına hükümetten cevap gecikmedi. Buldozerlerin bölgede yeni köy inşası için çalışmalar yürüttüğünü belirten yetkililer, söz konusu köylerin üzerinden buldozerle geçilmesinin "köylerin gelişmiş yol ve evlerle yeniden inşası planının bir parçası" olduğunu savundu.

Arakan'da katliamın izleri siliniyor

Myanmar'ın Sosyal Refah Bakanı Win Myat Aye, daha önce yaptığı açıklamada, "Rohingya Müslümanı mültecilerin geri döndüklerinde memleketleri ya da memleketlerine en yakın yerde yaşayabileceklerini" söylemişti.Arakan'da katliamın izleri siliniyor

ETNİK TEMİZLİĞİN PARÇASI

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), söz konusu köylerin Myanmar devleti tarafından yürütülen "etnik temizlik kampanyası" çerçevesinde yakılmış olan Rohingya köyleri olduğunu açıkladı. Örgüt, 2017 yılının sonundan bu yana en az 55 köyün yerle bir edildiğini belirtti.

Arakan'da katliamın izleri siliniyor

Olası bir uluslararası soruşturma durumuna karşı harekete geçen Myanmar devletinin ölümlerin ve kanıtların üzerini örterek "etnik temizlik" gerçekleştirilmediğini, aleyhinde açılacak davalara karşı da takipsizlik oluşturabilmek adına delil yok ettikleri belirtildi.

Arakan'da katliamın izleri siliniyor

ARAKAN'DA SOYKIRIM

Arakan'da Myanmar ordular, terörle mücadele operasyonları adı altında Arakan topraklarına girerek Müslümanlara ait köyleri yakıp yıkmış, sivillere işkenceler uygulamışlardı. Müslüman sivillerin büyük bir kısmı canlarını kurtarmak için tehlikeli yollardan Bangladeş'e sığınırken, nüfusun bir bölümü de burada Budist rahipler ve askerler tarafından katledilmişti.

Uluslararası çağrılar ile harekete geçen BM, Myanmar'a etnik temizlik uygulamaması ve operasyonları durdurma çağrısında bulunmuş, ancak çağrılar çok da yeterli olmamıştı.

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