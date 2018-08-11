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Aranan hırsız tatil yaptığı esnada yakalandı

Hırsızlık ve cinsel saldırı suçundan aranan Ferhat A. isimli zanlı, Antalya'da tatil yaptığı sırada yakalandı.

Haber Merkezi | 11.08.2018 - 11:44..
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Eskişehir'de hırsızlık ve cinsel saldırı suçlarından arama kararı çıkartılan zanlı, Antalya'da tatil yaptığı sırada yakayı ele vererek gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Musta Kamil K.'ye ait iş yerinde 3 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Aranan hırsız tatil yaptığı esnada yakalandı

TATİL YAPTIĞI SIRADA YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu eşyaların Ferhat A. tarafından çalındığı ve zanlının Antalya'da olduğu tespit edildi. Cinsel saldırı suçundan da aranan Ferhat A. Antalya'da tatil yaptığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri bittikten sonra tutuklandı.

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