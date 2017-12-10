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Arap Birliği Kudüs çağrısıyla toplandı

Arap ülkeleri Dışişleri bakanlarının Kudüs ile ilgili olağanüstü toplantısı Mısır’ın başkenti Kahire’de başladı. Arap kabineler dışişleri bakanlığı düzeyinde toplandı.

Haber Merkezi | 10.12.2017 - 09:10..
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Arap Birliği Kudüs çağrısıyla toplandı

Kudüs koduyla toplanan Arap Birliği Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldiler. Hiçbir birliği sağlayamayan ve manevi değerlerin kişisel çıkarlara değiştirilmesine en büyük imtiyazı sağlayan Arap Birliği, Kudüs toplantısında da karar almaktan başka bir icraat gerçekleştirmedi.

Liderler düzeyinde değil de toplanamayan Arap Birliği de konuya verdiği ehemmiyeti gözler önüne serdi.

Arap Birliği Kudüs çağrısıyla toplandı

"TANIMA KARARI GEÇERSİZ"

Toplantının açılışında konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, "ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti' olarak tanıma kararının geçersiz" olduğunu söyledi.

Arap Birliği Kudüs çağrısıyla toplandı

"KUDÜS'ÜN STATÜSÜ SABİTTİR"

Ebu Gayt, “Trump’ın kararına verilecek en pratik tepki başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımaktır. Kudüs’ün statüsü uluslararası sözleşmeler ve BM kararları ile sabittir. Kudüs’ün işgal altında olduğu ve işgalci devletin egemenliğinin bulunmadığı söz konusu kararlarla teyit edilmiştir. ABD’nin Kudüs’ü işgalcilerin başkenti olarak tanıması Kudüs’ün statüsünü değiştirmez” İfadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİLİKLERE KUDÜS ÇAĞRISI

Ebu Gayt, dünya ülkelerinden büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımamaları talebinde de bulundu.

Bu arada toplantıya Kudüs meselesinin tartışmalı aktörlerinden olan Suudi Dışişleri Bakanı Adil el Jubeyr'de katıldı.

Arap Birliği Kudüs çağrısıyla toplandı

İŞGALE GÖZ YUMULDU İDDİASI

Arap birliğinin aldığı bu kararlar her ne kadar olumlu görünse de, uygulanabilirliği ve yaptırım gücünün ne durumda olduğu ise tartışma konusu.

Geçtiğimiz günlerde İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı, İsrail basınına verdiği demeçte, ABD'nin Kudüs kararını Arap liderler ile ortaklaşa aldığı, özellikle Suudi Arabistan ve Mısır'ın da işgali legal hale getiren bu karara yeşil ışık yaktığını belirtti.

Arap Birliği Kudüs çağrısıyla toplandı

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