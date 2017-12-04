Arap Birliği yarın 'Kudüs' için toplanacak

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, yaptığı açıklamada, Filistin'in talebi üzerine Kudüs konulu bir toplantı yapılacağını söyledi.

Zeki, Birliğin salı günü temsilciler düzeyinde toplanacağı bilgisini verdi.

ACİL TOPLANIN ÇAĞRISI

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) Kudüs için acil toplanma çağrısı yapmıştı.

GÜNDEM KUDÜS

Arap Birliği Filistin Daimi Temsilciliği de "Kudüs" konulu bir toplantı yapılmasını istemişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" tartışmalarına ilişkin, birçok ülkenin lideriyle ve uluslararası kuruluşla yazışmalar yaptığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak burayı İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlandığı" yönündeki haberlerin ardından Abbas, bu planın önüne geçilmesi için çok sayıda liderle görüştü.