Arap turistler batılılardan daha fazla harcıyor

Arap Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye'ye 2017 yılında 3,5 milyon Arap turistin gelmesini beklediklerini belirterek, "Ortalama batılı bir aile geldiğinde 700 dolar harcarken Arap bir aile 3 bin dolar harcıyor." dedi.

SON 3 YILDA 7 MİLYON ARAP TURİST GELDİ

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kerim, son 3 yılda Türkiye'ye 7 milyon Arap turistin geldiğini ve Arap ülkelerinin artık Türkiye'yi çok yakından tanıdığını ifade etti.

"ARAPLARIN, TÜRKİYE'Yİ SEÇMELERİ İÇİN GEREKEN TEŞVİKLER YAPILDI"

Arap ülkelerinin gerek dizilerden gerek üst makam ziyaretlerinden, ayrıca hac, umre, Kudüs ziyaretleri ve iş dünyasının ilişkilerinden dolayı Türkiye'yi yakından takip ettiklerini kaydeden Kerim, "Bir de Türk hükümetinin aldığı güzel bir karar var; yurt dışı ticaret ateşelerini, konsolosluklarını çoğalttı. Mesela 10 yılda bu rakam yüzde 100 arttı ve Türkiye'yi seçmeleri için gerekli teşvikler yapıldı." diye konuştu.

"ARAP DÜNYASI TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYOR"

Kerim, alım heyetlerinin de sürekli Türkiye'ye getirildiğini ve fuarlar yapıldığını belirterek, "Güzel çalışmalar var. Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorlukları ile sürekli reklamlarının dönmesi, sefer sayısının yüksek olması çok önemli etken oluşturuyor. Eskiden böyle bir çalışma ve imkan yoktu. Yönetici dürüst ve akıllı olunca dünya fethedilir. Çok şükür şu anda her yere direkt uçuşlar mevcut. Bu durum ilişkileri de destekliyor. Şu anda ne yapılırsa yapılsın, Arap dünyası Türkiye'yi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kerim, KDV muafiyeti ve yatırım yapanlara vatandaşlık hakkının verilmesi gibi teşviklerin ardından Arapların Türkiye'de binlerce ev satın aldığını, ilişkilerin çok derinlere indiğini ve artık akraba olduklarını dile getirdi.

"ARAP ÜLKELERİNİN DOĞRUDAN YATIRIMLARI 1,7 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK"

ARTİAD Başkanı Kerim, "Çok büyük yatırımcılar paralarını Türkiye'ye getirmişler. Mesela Yemen'in Sabancısı El Ahmar Türkiye'de yaşıyor. Buraya yerleşti ve yatırımlarını buraya yapıyor. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) El Emaar, Suudi Arabistan'dan El Zamil, Katar'dan Retaj gibi büyük iş adamlarının rotası şu anda Türkiye." şeklinde konuştu.

Arap ülkelerinin dünya genelinde doğrudan yatırımlarının 2015 yılında 1,4 trilyon dolar olduğunu ve bu rakamın 2017'de 1,7 trilyon dolara ulaşması beklediklerini kaydeden Kerim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en büyük ham petrol üreticisi şu anda Suudi Arabistan'dır. Günlük 12 milyon varil ham petrol çıkartıyor. Kuveyt'e baktığımızda 3,5 milyon varil ham petrol, BAE 3-3,5 milyon varil ham petrol, Irak ise 5 milyon varil petrol çıkartıyor. Bunu diğer ülkelerle uzatabiliriz. Arap ülkeleri sadece petrolde günde 25 milyon varil üretim yapıyor. Bu ülkelerin en önemli özelliği petrol üretmesidir. Şu anda gündemde olan Katar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminde dünyada birinci sırada yer alıyor. Bu durum dünyadaki tüketimin yüzde 30'u demek ve Katar bunu tek başına üstleniyor. Katar'ın 89 milyar dolarlık dış ticaret hacmi var ancak Arap ülkelerindeki potansiyel ve dünyadaki yatırım hacmini Türkiye'yle mukayese ettiğimizde eksik olduğunu görüyoruz."





Kerim, Arapların Türkiye'de yatırıma gayrimenkulden başladıklarını ancak şu anda yatırımcılarını yeni alanlara yönlendirdiklerini vurguladı.

2007- 2016 yıllarında sermayenin yüzde 38'inin Arap ülkelerinden geldiğini belirten Kerim, "Türkiye'ye 2017 yılında 3,5 milyon Arap turistin gelmesini bekliyoruz. Ortalama Batılı bir aile geldiğinde 700 dolar harcarken Arap bir aile 3 bin dolar harcıyor. Yani geldiklerinde rahat yaşamak istiyorlar. Bu da 5 katı harcama demek oluyor." ifadelerini kullandı.