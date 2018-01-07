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Arap ülkelerinin bakanları Kudüs için toplandı

Altı Arap ülkesinin dışişleri bakanı, Ürdün'ün başkentinde toplanarak, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması çalışmalarına başlanmasına karar verdi.

İHA | 07.01.2018 - 08:52..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıma kararı sonrası başta Batı Şeria ve Gazze olmak üzere birçok kentte protestolar gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz ay ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD’nin veto ettiği Kudüs’e ilişkin karar oylanmıştı.

Oylamada BM, ABD'nin kararına karşı tasarıyı kabul etmiş, 9'a karşı 128 ülke Trump'ın Kudüs kararını reddetmişti.

Arap ülkelerinin bakanları Kudüs için toplandı

ARAP ÜLKELERİNİN BAKANLARI TOPLANDI

Gelişmelerin ardından dün Ürdün, Mısır, Filistin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'tan oluşan altı ülkenin dışişleri bakanları Ürdün'ün başkenti Amman'da konuyu görüşmek üzere bir araya geldi.

BAŞKENT OLARAK TANINMASI İÇİN ÇALIŞACAKLAR

Geçtiğimiz Aralık ayında Arap Birliği'nin olağanüstü toplantısında oluşturulan "Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi" heyeti Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması için çalışacaklarını duyurdu.

"TEYİT ETTİK"

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve ABD büyükelçiliğine devri kararına yanıt olarak Arap grubunun Filistin devletinin evrensel olarak tanınmasını istediğini söyledi.

Safadi, "Bugün, Amerikan kararını ve yasa dışılığını vurgulamak için uluslararası toplumla etkileşim içinde devam etmeyi teyit ettik. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımak için siyasi bir karar vardı. Şimdi, Filistin devletini tanımak için küresel bir karar aramaya devam edeceğiz. Bölgede, Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak bir çözüm bulunmadığı için güvenlik, istikrar ve güvenlik yok" dedi.

Ayrıca Safadi, ABD kararını ve işgal altındaki topraklardaki İsrail eylemlerini sınırlamak için siyasi ve yasal önlemlerin arandığını da sözlerine ekledi.

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