Arapça Sovyet kanunu yıllarca Kuran zannedilip okunmuş

Sovyet Rusya'dan kalma ve Müslümanlar için yazılan Arapça Rus Ceza Kanununun, yıllarca Kuran zannedilerek baş üstünde tutulduğun ortaya çıktı.

1926 TARİHLİ CEZA KANUNU

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkurdistan'da yaşlı bir kadının, Kur'an-ı Kerim sandığı kitabı oğlunun yastığının altında tuttuğu öğrenildi. Kutsal kitap olduğu düşünülen ceza kanununu yıllarca yastığının altında saklayan ve kitabın başında dua eden kişinin, polis olarak göreve başladığı ifade edildi.