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Arapça yayınlara ilgi arttı

Türkiye'de yayımlanan materyal sayısı 10 yılda yüzde 87 artarak 60 bini aşarken, Arapça yayınların sayısı 6 kat arttı.

AA | 22.04.2018 - 10:28..
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Türkiye'de yayımlanan materyal sayısı 2008-2017 döneminde yüzde 87 artışla 60 bini aşarken, Arapça yayınların sayısı 6 kat artışla 1.237'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl aralarında kitap, elektronik ve konuşan kitap gibi ürünlerin bulunduğu toplam 60 bin 335 materyal yayımlandı. Yayımlanan materyal sayısı 2008 yılına göre yüzde 87 artış gösterdi.

TÜRKÇE YAYINLARINDA ARTIŞ

Geçen yıl yayımlanan materyallerin yüzde 91,4'ünün yayın dili Türkçe, yüzde 5'inin İngilizce, yüzde 3,6'sının ise diğer diller olarak belirlendi. Türkçe materyal sayısı 10 yılda yüzde 84 artışla 55 bin 143 olarak kayıtlara geçti. Artış oranı yüzde 83 olarak hesaplanan İngilizce materyal sayısı da son 10 yılda 1.632'den 2 bin 987'ye çıktı.

Bu dönemde Arapça materyallerdeki artış oranı ise dikkati çekti. Arapça kitap, yıllık ve katalog sayısı 2008'de 192 iken, geçen yıl sonu itibarıyla 6 kat artışla bin 237'ye yükseldi. Aynı dönemde Almanca materyaller de yüzde 82 artarak 191'e ulaştı.

Arapça yayınlara ilgi arttı

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