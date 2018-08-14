Araştırma görevlilerinin tercih sonuçları açıklandı

Tekirdağ'da yanlış park eden araç trafiği felç etti

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye: Onların iPhone'u varsa diğer tarafta Samsung var

1 Milyonlarca dolar TL'ye çevrildi DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "DenizBank'ta dünya kadar dövizin TL'ye döndüğü haberini alıyoruz."

2 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 17 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sonuçlarını 17 Ağustos Cuma günü açıklayacağını duyurdu.

3 Dünyanın en çok yardım yapan ülkesi belli oldu Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'na göre, Türkiye geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke oldu.

4 iPhone muadili telefonlar Başkan Erdoğan'ın "iPhone alma" çağrısı sonrasında performans arayan teknoloji meraklıları gözlerini diğer markaların modellerine çevirdi. Bu haberde aradığınız telefonu bulacaksınız.

5 Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot Türk ekonomisine saldırı düzenleyen ABD'ye karşı Başkan Erdoğan'dan çok önemli bir hamle geldi.

6 Yurt içindeki terörist sayısı son yılların en düşüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 790'a düştüğünü ve bunun son yılların en düşük rakamı olduğunu açıkladı.