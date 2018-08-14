taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5521
Euro
7.47025
Altın
1195.21
Borsa
94003.21

Araştırma görevlilerinin tercih sonuçları açıklandı

Öncelikli alan araştırma görevlilerinin, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü eğitim programları tercih sonuçları YÖK tarafından duyuruldu.

AA | 14.08.2018 - 12:35..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Yükseköğretim Kurulun tarafından (YÖK) öncelikli alan araştırma görevlilerinin, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü eğitim programları tercih sonuçları belli oldu.

SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

SON BAŞVURU 31 AĞUSTOS

Öncelikli alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlileri, ALES ve yabancı dil sınav sonuç belgeleri, lisans transkripti ile öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belgeyle 31 Ağustos mesai bitimine kadar yerleştirildiği üniversitenin ilgili enstitüsüne başvuracak.

Araştırma görevlilerinin tercih sonuçları açıklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

125
Sözcü gazetesine zam geldi

Sözcü gazetesine zam geldi

229
Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

155
Terörist cenazesinde polise saldırı

Terörist cenazesinde polise saldırı

339
THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

0
Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

81
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

523
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM