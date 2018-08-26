Arazi kavgası akrabalar arasında kan döktü: 4 ölü

Ramazan Şahin ile amcaları Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Bozova ilçesine bağlı Kızlar kırsal mahallesinde kan döküldü.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ramazan Şahin, silahla amcaları Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin'e ateş etti. Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 2’si kadın 4 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra Gaziantep'e kaçtığı söylenen Ramazan Şahin'i arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



